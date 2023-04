Blinde wünschen sich Beratungsräume in Wetzlar

Wetzlar. In Wetzlar fehlen Räume für die Beratung blinder Menschen. Das hat Hans Friedrich in der Frühjahrsversammlung der Bezirksgruppe Lahn-Dill im Blinden- und Sehbehindertenbund Hessen (BSBH) beklagt. Neben Mitgliedern aus dem Raum Limburg-Weilburg, dem Lahn-Dill-Kreis und aus Wetzlar hatte an dem Treffen im Dunkelkaufhaus auch der Landesvorsitzende Frank Schäfer teilgenommen.