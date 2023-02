Blinde Zerstörungswut im Rosengärtchen

WETZLAR. An den Sitzplätzen der Freilichtbühne Rosengärtchen haben Unbekannte am Wochenende ihre Zerstörungswut ausgelassen. In der Nacht von Samstag auf Sonntag suchten die Täter das Gelände in der Hausertorstraße auf und rissen, teilweise oder vollends, 17 Metallsitzplätze aus ihrer Verankerung heraus. Die Schadenshöhe beziffert die Stadt Wetzlar auf mindestens 8500 Euro.