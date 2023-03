Wetzlar. Mit dem Gewinn des German Blues Awards in der Kategorie Band zählt die „Andreas Diehlmann Band“ zur Spitze der Deutschen Bluesszene. Am Samstag, 22. April, um 20 Uhr gibt die Band ein Konzert im Kulturzentrum Franzis, Franziskanerstraße 4-6. Sie brillieren mit ihren Eigenkompositionen, die im traditionellen Blues verwurzelt sind. Karten gibt es für 23 Euro an der Abendkasse.