Langgöns. Zur Blutspendenaktion lädt das Deutsche Rote Kreuz (DRK) Langgöns in Kooperation mit dem DRK-Blutspendedienst Baden-Württemberg/Hessen am Dienstag, 4. Juli, von 16.30 bis 20 Uhr in das Bürgerhaus in Lang-Göns, Am Alten Stück 3, ein. Alle verfügbaren Termine stehen online auf www.blutspende.de/termine.