Wetzlar. Die Deutsch-Italienische Gesellschaft Mittelhessen (DIG), lädt zusammen mit Il Ponte Marburg und in Kooperation mit der Stadtbibliothek Wetzlar Literaturinteressierte zu einer Boccaccio-Autorenlesung, am Samstag, 6. Mai, um 11 Uhr in der Stadtbibliothek Wetzlar, Bahnhofstraße 6 ein. Im Rahmen der Europawochen konnte der Autor Dr. Klaus Engert (Würzburg) wieder nach Wetzlar eingeladen werden, der vor zwei Jahren aus seiner Dante-Biografie vorgelesen hatte. Dieses Mal wird der Autor aus seiner glanzvollen Lebensbeschreibung von Giovanni Boccaccio (1313-1375) in Zeiten des ausufernden Frühkapitalismus zwischen Florenz und Neapel lesen. Der Eintritt beträgt fünf Euro und drei Euro für DIG-Mitglieder, Schüler, Studierende. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.