Bodo Wartke gibt sich in Wetzlar wandelmütig 

Wetzlar. „Wandelmut“ heißt das sechste Klavierkabarettprogramm von Bodo Wartke. Damit gastiert er am Mittwoch, 13. September, um 20 Uhr in die Stadthalle Wetzlar. Bei dem Konzertabend teile Wartke nicht nur seine Gedanken über den Weltenlauf: In welchem Land, in welcher Gesellschaft will ich leben? Sollen wir es beim Alten belassen oder Neues wagen? Er besinge auch die eigene Wandlung und hinterfrage – persönlich und humorvoll– seine neue, vorher nicht gekannte, Rolle als Familienvater, erläutert der Veranstalter in einer Pressemitteilung.