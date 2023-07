Bouldern: Erik Pollak vom DAV Wetzlar ist Westdeutscher Meister

Bouldern ist Klettern ohne Seil in Absprunghöhe. 17 Herren und 24 Damen hatten sich in dieser Disziplin über entsprechende Landeswettbewerbe für den Wettkampf qualifiziert. Alle mussten sich zunächst an sechs Bouldern versuchen, um sich einen der zehn Plätze für die beiden Finale zu sichern. Als Zweiter der Qualifikation mit vier von sechs gelösten Boulderproblemen ging Erik Pollak als einer der Favoriten an die Wand. „Souverän meisterte er als einziger alle vier Boulder und holte sich verdient den Titel“, schildert der DAV. Mit Platz 13 verpasste Noah Gräf, ebenfalls Mitglied der Sektion Wetzlar, knapp das Finale.