Boys‘ und Girls‘ Day bei der Stadt Wetzlar

Die Mädchen können sich beim Girls´Day über die Herausforderungen einer Frau in Führungsposition informieren und diese in ihrem Arbeitsfeld begleiten. Sowie die Ausbildungsberufe „Gärtnerin, „Försterin“, „Greenkeeperin“ kennenlernen. Technisch geht es für die Mädchen beim IT-Amt der Stadt Wetzlar zu. Hardware und Software, was genau ist das? In dem Workshop „Digitalisierung - was genau denken die Einwohner in Wetzlar?“ geht es bei der Stabsstelle Bürgerbeteiligung und Digitale Perspektive genau dieser Frage auf den Grund. Im Bauordnungsamt stehen zwei Plätze zur Verfügung, wo es unter anderem um Denkmalschutz und Baugenehmigungen, aber auch um den Flug einer Drohne geht.