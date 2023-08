Brennholz aus dem Stadtwald

Wetzlar. Die Stadt Wetzlar verkauft ab Freitag, 1. September, wieder Brennholz aus städtischen Wäldern an private Interessenten. Um den Holzeinschlag planen zu können, wird das Holz nur auf Vorbestellung abgegeben. Bestellungen nimmt das Stadtbetriebsamt ausschließlich über das Online-Bestellformular auf der Internetseite der Stadt Wetzlar „Online-Rathaus“, entgegen. Weiterhin nimmt jedes Stadtteilbüro schriftliche Bestellungen entgegen. Die Bestellfrist endet am 30. November. Bedingt durch die massiven Ausfälle im Nadelholz werden nur Bestellungen mit mindestens 25 % Nadelholzanteil berücksichtigt. Der Festmeter Nadelholz kostet 35 Euro, Buche 75 Euro, alle anderen Laubhölzer 65 Euro. Bei diesem Stammholz kann es sowohl Abweichungen bei den Baumarten, als auch Mengenabweichungen von der Bestellmenge von bis zu 20 % geben. Weiterhin ist Laubholz in verminderter Qualität (Kalamitätsholz) zum Preis von 50 Euro pro Festmeter erhältlich. Der Preis für einen Raummeter Buche beläuft sich auf 95 Euro, der Raummeter Eiche kostet 86 Euro, sonstiges Laubholz 82 Euro, Nadelholz wird zum Preis von 76 Euro pro Raummeter abgegeben. Die Bestellmenge pro Haushalt ist auf 10 Festmeter begrenzt. Es wird darauf hingewiesen, dass beim Aufarbeiten vollständige Schutzkleidung getragen werden muss sowie der Nachweis eines Motorsägen-Lehrgangs zu erbringen ist. Zusätzliche Informationen sind unter Telefon 06441-996803 abrufbar.