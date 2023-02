Brennholz aus dem Stadtwald Wetzlar

Wetzlar. Die Stadt Wetzlar bietet Holz aus dem Wetzlarer Stadtwald zur Selbstaufarbeitung an zwei weiteren Versteigerungsterminen an: Freitag, 3. März, um 14.30 Uhr, Hermannstein, Am Tunnel/Steinbruch und Samstag, 11. März, um 10 Uhr, Nauborn, Parkplatz des Lauftreffs am Krankenhaus. Das Holz ist bar zu bezahlen. Beim Aufarbeiten des Holzes muss eine Schnittschutzausrüstung getragen sowie ein Motorsägenlehrgang nachgewiesen werden. Die Aufarbeitung muss bis zum 30. April abgeschlossen sein.