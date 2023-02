Brennholz wird in Steindorf versteigert

Wetzlar-Steindorf. Die Stadt Wetzlar bietet einen Termin zur Versteigerung von Holz aus dem Wetzlarer Stadtwald zur Selbstaufarbeitung am Freitag, 24. Februar, um 15.30 Uhr in Wetzlar-Steindorf an. Treffpunkt ist die Hütte des Gartenbauvereins. Das Holz muss bar bezahlt werden. Beim Aufarbeiten des Holzes muss eine Schnittschutzausrüstung getragen werden, wobei eine Bescheinigung über einen Motorsägen-Lehrgang mitzuführen ist. Die Aufarbeitung des Holzes muss bis zum 30. April abgeschlossen sein.