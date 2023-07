Brückenbauer zwischen Deutschland und Tschechien liest in Wetzlar

Wetzlar. „Wahrscheinlich noch nie wurde die Geschichte Böhmens dermaßen humorvoll und mit so vielen Details gespickt erzählt wie jetzt an der Volkshochschule Wetzlar in der Lesung des tschechischen Schriftstellers Jaroslav Rudiš“, schreibt die Stadt Wetzlar in einer Pressemitteilung. Mit vielen persönlichen und historischen Informationen habe er vor gut 60 Zuhörern die Entstehung seines Romans „Winterbergs letzte Reise“ geschildert.