Brutales Duo raubt 59-jährigen Wetzlarer aus

Die Tat ereignete sich gegen 3 Uhr. Der 59-Jährige lief laut Polizei alkoholisiert vom Eisenmarkt über die alte Lahnbrücke in Richtung Karl-Kellner-Ring. Etwa in Höhe der Langgasse sprachen ihn zwei Männer an. Was sie genau sagten, könne das Opfer nicht mehr wiedergeben.