Buchführung und Power Point

Wetzlar. Im Kurs Finanzbuchführung I unter der Leitung von Frank Waßmuth, der am Dienstag, 5. September, um 18 Uhr im vhs-Haus, Bahnhofstraße 3, beginnt, sind noch Plätze frei. Der Kurs findet jeweils dienstags und donnerstags statt, umfasst 16 Termine und vermittelt grundlegende Kenntnisse der Buchführung und gibt einen Einblick in steuerliche Pflichten eines Unternehmens. Die Teilnahmegebühr beträgt 361,50 Euro. Die Lehrmittel werden zur Verfügung gestellt. Anmeldeschluss ist Freitag, 25. August. PowerPoint für Fortgeschrittene wird am Samstag, 9. September, angeboten. Der Kurs findet von 9 bis 15.30 Uhr statt und kann vor Ort oder online von zu Hause wahrgenommen werden. Tipps und Tricks für die Erstellung von professionellen Folien werden vermittelt. Anmeldeschluss ist Freitag, 1. September. Die Kosten betragen 71,50 Euro. Beratung & Anmeldung: Telefon 06441-994301 oder auf www.vhs-wetzlar.de.