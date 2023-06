Buchgeschenk für frisch gebackene Eltern am Klinikum Wetzlar

Gemeinsam Bilder betrachten, Geräusche nachahmen oder Fingerspiele spielen – Leseförderung ist weit mehr als klassisches Vorlesen und beginnt von Geburt an. Schon die Allerkleinsten profitieren davon, wenn die Eltern ihnen vorlesen. Denn je früher Eltern damit beginnen, desto höher ist nach Angaben der Stiftung Lesen die Wahrscheinlichkeit, dass sie das Vorlesen im Laufe der ersten Jahre fest in ihrem Alltag verankern und die Kinder später selbst Freude am Lesen entwickeln.