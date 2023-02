Buderus Edelstahl: Mutterkonzern plant Rekord-Gewinn

Bei Buderus Edelstahl in Wetzlar sind aktuell etwa 1300 Menschen beschäftigt. Das Unternehmen plant aktuell den Abbau von mindestens 15 Prozent dieser Stellen und nennt als Grund die Tatsache, dass in Wetzlar wegen gestiegener Energie- und Materialkosten nicht mehr konkurrenzfähig produziert wird. (© voestalpine)

Die Voestalpine AG, Mutter von Buderus Edelstahl, hat am Mittwoch hervorragende Quartalszahlen vorgelegt. Am Stellenabbau in Wetzlar hält die Unternehmensführung trotzdem fest.