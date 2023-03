Büblingshäuser helfen Hospiz und Kinderdorf

„Und die Mitglieder ließen sich nicht lange bitten: Ob im Team oder allein in der Freizeit, es wurde gelaufen und gewalkt, was das Zeug hielt“, berichtet der Förderverein. Insgesamt knapp 40 Teilnehmer haben so gemeinsam 2864 Kilometer zurückgelegt. Dank der Sponsoren, die den Lauf unterstützten, konnte am Ende der Challenge die Gesamtsumme von 3000 Euro an den Förderverein übergeben werden.