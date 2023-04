Bürger diskutieren über digitale Verkehrslösungen für Wetzlar

In Gruppen mit je fünf bis sieben Teilnehmern, teilten die Veranstalter mit, diskutierten die Bürger ihren persönlichen Mobilitätsbedarf und sprachen über Herausforderungen im alltäglichen Verkehr. Anschließend wurden unter wissenschaftlicher Anleitung in einer Diskussionsrunde Anforderungen an digitale Informationsdienste für Wetzlar entwickelt.