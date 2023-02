Bürger sprechen über Verkehrsprobleme

Wetzlar. Für das Forschungsprojekt „VLUID“ werden Bürger gesucht, die in Wetzlar wohnen oder in Wetzlar arbeiten und bereit sind, an einer Gesprächsrunde zum Thema „Verkehr” teilzunehmen. VLUID ist ein vom Bund gefördertes Projekt der Stadt Wetzlar unter anderem in Kooperation mit der Technischen Hochschule Mittelhessen. In Vorbereitung der zukünftigen Baumaßnahmen an der B49 arbeitet das Projekt an digitalen Lösungen für den Verkehr in der Stadt. Dazu werden im Februar Fokusgruppen stattfinden, in denen Bürger mögliche Lösungsansäte diskutieren können. Der Aufwand beträgt laut Mitteilung der Stadt etwa. drei Stunden. Es werden unter allen Teilnehmern drei Gutscheine im Wert von bis zu 150 Euro verlost. Interessierte können sich direkt über http://www.vluid.de registrieren.