Wetzlar-Dutenhofen. Der SPD-Ortsverein Dutenhofen lädt am Dienstag, 9. Mai, zu einem Bürger- und Vereinsgespräch in den Gasthof Adler ein. Über aktuelle kommunalpolitische Schwerpunkte werden Oberbürgermeister Manfred Wagner und die Ortsbeiräte informieren. In der anschließenden Aussprache, bei einem Imbiss und Umtrunk, werden Anregungen gerne entgegengenommen. Beginn ist um 18 Uhr.