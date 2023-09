Wetzlar. Die Bürgersprechstunde des CDU-Landtagsabgeordneten Frank Steinraths findet am 26. September, von 14.30 bis 16.30 Uhr in der Geschäftsstelle des CDU-Kreisverbandes Lahn-Dill, Moritz-Hensoldt-Straße 24 in Wetzlar oder telefonisch unter Telefon 06441-4490330 statt.