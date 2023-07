Bürgersprechstunde mit Mitgliedern des Magistrats

Wetzlar. Fragen, Anregungen oder auch Kritik, das können die Wetzlarer Bürger in einer Sprechstunde den Verantwortlichen der Stadt am Telefon vortragen. Am Donnerstag, 13. Juli, findet sie telefonisch mit Mitgliedern des hauptamtlichen Magistrats der Stadt Wetzlar statt. Oberbürgermeister Manfred Wagner (Telefon 06441-99-1010), Stadtrat Jörg Kratkey (Telefon 06441-99-3010) und Stadtrat Norbert Kortlüke (06441 99-4010) stehen von 16 bis 18 Uhr für Gespräche zur Verfügung, Bürgermeister Dr. Andreas Viertelhausen (Telefon 06441-99-2002) von 16 bis 17.