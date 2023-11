Caritasverband Wetzlar verlässt Wetzlarer Altstadt

Ob des Sanierungsbedarfs und der damit verbundenen Kosten verkauft der Caritasverband Wetzlar/Lahn-Dill-Eder das Gebäude in der Wetzlarer Goethestraße und zieht im neuen Jahr in die Spilburg.

Geschäftsstelle und Beratungsdienste sollen an einem neuen Standort in Wetzlar unterkommen. Das Caritas-Gebäude in der Wetzlarer Goethestraße 9 kauft die Stadt. Was geplant ist.