„Charity im Frauenzimmer“ hilft der Kita Bredow-Siedlung Wetzlar

Wetzlar. Im Verein „Charity im Frauenzimmer“ in Weilmünster engagieren sich Frauen ausschließlich für den guten Zweck: Sie bieten in ihren Verkaufsräumen hochwertige gebrauchte Damenbekleidung an und stellen den Erlös ihrer ehrenamtlichen Arbeit sozialen Einrichtungen der Region zur Verfügung. So erhielt die Evangelische Kindertagesstätte Bredow-Siedlung Wetzlar einmal mehr eine Spende, diesmal in Höhe von 1500 Euro. Bestimmt ist das Geld für die Anschaffung eines Tipi-Zeltes.