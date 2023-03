Chevrolet aufgebrochen

WETZLAR. Auf Wertsachen in einem grünen Chevrolet Spark haben es Autoaufbrecher am Sonntag auf dem Parkplatz der Wetzlarer Jugendherberge in der Richard-Schirrmann-Straße abgesehen. Die Täter brachen das Schloss der Beifahrertür auf und griffen sich aus der Mittelkonsole einen Geldbeutel und aus dem Kofferraum die Reste eine Stange Zigaretten der Marke John Player (rot). Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Aufbrecher am Sonntag zwischen 12.30 und 18.20 Uhr an dem Auto beobachtet? Wem sind zur genannten Zeit auf dem Parkplatz der Jugendherberge Personen aufgefallen? Hinweise: Polizeistation Wetzlar, Telefon 06441- 9180.