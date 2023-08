Chirurgen lernen von Wetzlarer Experten

Häufig werden die Mediziner im Anschluss an die Hospitationen bei den ersten roboterassistierten Eingriffen in ihren Heimatkliniken begleitet. Dies ist auch aktuell im Carl-Thiem-Klinikum Cottbus geplant. Privatdozent Ulrich steht dann den Ärzten als chirurgischer Fachexperte zur Seite, der die OP beaufsichtigt. Ziel ist es, die Ausbildung in der robotisch assistierten Chirurgie weiter zu standardisieren, die Ausbildung in dem robotischen Programm zu optimieren und somit die Patienten in Deutschland flächendeckend optimal zu versorgen.