Chorkonzert mit Klangfarben Gießen

Wetzlar. Ab Sonntag, 7. Mai, startet in der Unteren Stadtkirche in Wetzlar, am Schillerplatz die Veranstaltungsreihe Sommermusik mit einem Chorkonzert des Kammerchores Klangfarben Gießen. Erklingen werden Chorwerke von Vytautas Miskinis, Maurice Duruflé, Albert de Klerk, Frank Ticheli, Craig Courtney, Pärt Uusberg, Wolfram Buchenberg, Jean Kleeb, Toby Hession und Oliver Gies. In allen Chorstücken schwingt die Wertschätzung und die Sorge um diesen kostbaren und einzigartigen Planeten mit, auf dem wir leben, und das Bewusstsein über die Zerbrechlichkeit der uns umgebenden Natur. Aber auch die Fragilität eines friedlichen Zusammenlebens in dieser Vielvölker-Welt in Zeiten von Krieg, Krisen, unfassbarer Gewalt und Schmerz. Beginn ist um 17 Uhr, der Eintritt ist frei, um Spenden für den Chor wird gebeten.