Christen feiern die Auferstehung

Einen „Gottesdienst für alle Generationen“ bietet die Kirchengemeinde Nauborn-Laufdorf in ihren beiden Kirchengebäuden jeweils um 10 Uhr am Ostermontag, 10. April, an. „Anschließend heißt es Ostereiersuchen und wir laden zu einem fröhlichen, gemeinsamen Frückstück ein“, so die Kirchengemeinde. Um 14 Uhr treffen sich Kindergottesdienstkinder am Backhaus in Dreisbach unter dem Motto „Wir gehen in den Osterwald“. Einen Freiluftgottesdienst vor der Kirche in Aßlar gibt es am Ostersonntag um 11 Uhr. Dort sind die Kinder der Kinderkirchen Aßlar und Klein-Altenstädten beteiligt.