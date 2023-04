Christen im Lahn-Dill-Kreis feiern das Osterfest

"Dies ist der Ort zum Gedenken an Jesu Tod, an den tiefsten Punkt seines Lebens", erläuterte der Pfarrer. "Wir können schon mitten in der Nacht auf den neuen Morgen hoffen, mitten im Tode auf die Auferstehung. Jeder Teilnehmer nahm sich eine Kerze vom Kreuz, um die rund 50 Treppenstufen hinauf in die Schlosskirche zu gehen. Dort erinnerte der Pfarrer an die biblische Botschaft von der Auferstehung dem Lied "Christ ist erstanden". Kistenbrügge berichtete, dass er kurz vor einer Notoperation mit den Worten Jesu am Kreuz gebetet habe "In deine Hände befehle ich meinen Geist". Dabei habe er sich mit dem sterbenden Jesus über die Worte aus Psalm 31 verbunden. In der Schlosskirche wurde zuletzt ein Konfirmand getauft. "Die Idee zu dem Stationenweg haben Christoph Buskies und ich vor 15 Jahren entwickelt, um die bisher noch nicht getauften Konfirmanden in die Kirche aufzunehmen", so Kistenbrügge. Dass diese Art des Gedenkens an den Tod und die Auferstehung von Jesus ankommt, beweist die große Zahl der Teilnehmer, die kurz vor Mitternacht die Schlosskirche verließ.