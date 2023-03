Christian Schneider ist neuer Vize an der Goetheschule

Der neue Stellvertreter ist ein alter Bekannter an Wetzlars Oberstufengymnasium. Der studierte Mathematiker und Informatiker absolvierte von 2008 bis 2010 sein Referendariat an der Goetheschule, wo er im Anschluss auch seine Lehrtätigkeit antrat. Seit 2017 war Schneider Fachbereichsleiter des naturwissenschaftlichen Aufgabenfeldes an der Goetheschule.