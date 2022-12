Christkind stirbt auf dem Adventsmarkt

Zu allem Unglück liegt das tote Christkind ausgerechnet in Mitzi Eisenhubers Bude - erstochen mit einer Christbaumspitze. Die junge Frau, eine Laienschauspielerin, war beim Weihnachtsmarkt aufgetreten. Vor allem der Umstand, dass sie ihre Rolle als Christkindl auf der Besetzungscouch bekommen hat, sorgt für eine lange Liste an Verdächtigen. Mitzi und ihre Standkollegen Poschinger und Kirchmayer finden es erst einmal äußerst spannend, dass sie so hautnah an den Ermittlungen von Chefinspektor Wilhelm Kleinlich teilhaben können. Jener Chefinspektor, ein strenger Eigenbrötler, versucht dann auch recht geschickt, der drallen Mitzi so manche Information zu entlocken.