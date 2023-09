Coronavirus: Was erwartet den Lahn-Dill-Kreis im Herbst?

Dass nicht nur die Corona-Zahlen, sondern auch die Anzahl an anderen Infektionskrankheiten momentan wieder ansteigen, ist für Peter Franz, den Vorsitzenden des Arzt-Netzes für die Region Lahn-Dill, keine Überraschung. „Das ist ganz typisch für diese Jahreszeit“, meint der Allgemeinmediziner. Im Gespräch mit der Redaktion sagt Franz, was er seinen Patienten für den bevorstehenden Herbst in Sachen Infektionsschutz empfiehlt. „Vor allem sollte man zu Hause bleiben, wenn man sich krank fühlt. Um andere Menschen nicht anzustecken, ist es empfehlenswert, eine Infektionskrankheit ordentlich zu Hause auszukurieren“, betont Franz. Da Infektionskrankheiten wie Corona auch heute noch ein ernstzunehmendes Risiko für bestimmte Gruppen wie ältere Menschen oder Menschen mit Vorerkrankungen darstellen, habe der Arzt in seiner Praxis in Ehringshausen eine gesonderte „Infektionssprechstunde“ eingerichtet. Auf diese Weise wolle man verhindern, dass Patienten mit Infektionskrankheiten andere Patienten anstecken.