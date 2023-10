Darum hielten die Parteien in Wetzlar an Wahlplakaten fest

Auf großen Plakatwänden, stellenweise aber auch auf Litfaßsäulen, werben die Parteien für ihre Kandidaten und Programme zur Landtagswahl in Hessen am 8. Oktober. Wie fast bei jeder Wahl werden Plakate verunstaltet oder heruntergerissen, besonders oft trifft es in Wetzlar den AfD-Kandidaten Willi Wagner.