Das "alte Mädchen" ist wieder startklar

Im Sommer 2022 sei der Motor des Busses nach über 880.000 Kilometern kaputt gegangen. Nach längerer Prüfung habe der Verein beschlossen, den Bus zu erhalten, erläutert Pressesprecherin Monika Theuß in einer Pressemitteilung. Zusammen mit Jana Drechsel habe sie Kontakt zu Manfred Thielmann, Chef des städtischen Busunternehmens Gimmler, aufgenommen und nach Möglichkeiten der Unterstützung und Hilfe gefragt. Die Gimmler-Werkmeister Andreas Lippich und Maik Löhr hätten sich kurz darauf den lahmgelegten Bus angeschaut und sich ein Bild der Situation verschafft. "Am 11. November konnte der Bus von dem ortsansässigen Abschleppdienst Hergeth in die Werkstatthalle der Firma Gimmler abgeschleppt werden, und kurz darauf war der tonnenschwere Motor des Busses ausgebaut. Nachdem der Motor durch die Spezialfirma Krämer im Westerwald aufwendig überholt und repariert worden war, konnte dieser im Januar 2023 wieder in den Bus eingebaut werden", berichtet Lebensbrücke-Sprecherin Theuß.