Das Bildungszentrum Wetzlar kommt ohne fossile Energie aus

Wetzlar. Die Inbetriebnahme der klimaneutralen Energieversorgungstechnik am Bildungszentrum des Bundes in der Ernst-Leitz-Straße in Wetzlar war jetzt Anlass für eine Feierstunde. Der Einsatz von großflächigen Photovoltaikanlagen, acht Wechselrichtern, zwei Wärmepumpen, zahlreichen Heizkesseln und „intelligenter“ Steuerungstechnik mache die Einrichtung auch in der kalten Jahreszeit unabhängig von fossilen Energieträgern, erläutert das Zentrum in einer Pressemitteilung. Sämtliche Energie, die für Warmwasser, Heizung, Klimatisierung, Beleuchtung und den Betrieb aller anderen Geräte notwendig sei, werde selbst produziert.