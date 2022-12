Das Fest der guten Absichten

Ein anderes Mal heißt es: "Jeder muss Weihnachten irgendwie hinkriegen." Und eine Mutter beschließt: "Ich werde zu allem Ja und Amen sagen." Es kommt, wie es kommen muss: "Das mit dem Weihnachten-schön-Finden geht auch schief." Denn: "So etwas kann man nicht beschließen, es ist dann unecht, wertlos", schreibt Gabriele Wohmann. Und so trägt der gute Vorsatz "Weihnachten wird diesmal richtig schön" mit einiger Sicherheit das Scheitern schon in sich. Alltägliches ist dabei bei Wohmann keineswegs unbedeutend, im Gegenteil: Hier spielt das echte Leben.