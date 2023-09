Das Hessenkolleg Wetzlar feiert 60. Geburtstag

Wetzlar. Das Hessenkolleg in Wetzlar besteht seit 60 Jahren. Sie ist eine Schule für Erwachsene, die auf dem Zweiten Bildungsweg das Abitur oder die Fachhochschulreife nachholen wollen. Das Kolleg war 1963 eröffnet worden. Der Unterricht fand für einige Jahre in der heutigen Musikschule am Schillerplatz statt. Seit 1966 ist die Schule in zwei Gebäuden in der Brühlsbachstraße 15 zu finden.