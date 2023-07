Das Musikprojekt der Lebenshilfe Wetzlar vereint Menschen

Das Projekt von der Lebenshilfe Wetzlar-Weilburg "Musik um 4" richtet sich an Menschen mit und ohne Behinderung. (© Laura Wilken.)

Das Projekt von der Lebenshilfe Wetzlar-Weilburg "Musik um 4" richtet sich an Menschen mit und ohne Behinderung. (© Laura Wilken.)

„Musik um 4“. So heißt das Musikprojekt der Lebenshilfe Wetzlar-Weilburg. An wen sich das Projekt richtet und was die Ziele sind.