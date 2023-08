Das Spielmobil der Stadt Wetzlar bekommt viele neue Dinge

Übergeben wurde die Spende durch Sascha Holstein (Leiter NHW-Regionalcenter Kassel), Janina Müller (Kundenmanagerin Wetzlar) und Alexander Hauschild (Projektleiter Sozialmanagement) auf dem Spielplatz Pestalozzistraße in Niedergirmes an Oberbürgermeister Manfred Wagner (SPD) und Lisa Neuhof, Leiterin des Spielhauses Dalheim und Koordinatorin des Spielmobils. Das Datum der Übergabe war passend gewählt, schließlich haben die Verantwortlichen des Spielmobils die Fassade des Bauwagens in diesen Tagen zusammen mit Kindern und Jugendlichen in einem Kreativ-Workshop neugestaltet.