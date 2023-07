Das Tor zur Wetzlarer Neustadt ist nicht wiederzuerkennen

Klaus Neumann: „Das Bild mit der markanten Aufschrift dürfte selbst Nicht-Wetzlarern ein Begriff sein, nur die Bebauung ist schon etwas antik. Durch Bombeneinwirkung hatte sich die Neustadt zur Langgasse hin stark verändert. Vor der Bombardierung konnte man mit dem Pferdewagen geradeaus über die dreibogige Dill-Schleusenkanal-Brücke in die Langgasse, oder nach rechts in die Uferstraße an der Lahn entlang fahren. Der Bau des Karl-Kellner-Rings brachte um 1935 dann einen gewaltigen Umbau der Zone mit sich. Da ich von 1947 bis 1952 in die Idingschule ging, war mir der Anblick schon in früher Jugend ein Begriff. Rechts im Hintergrund erkennt man die ebenfalls maroden Häuser der Neustadt mit geraden Hausnummern, die inzwischen, ebenso lange wie das Fachwerkhaus im Vordergrund, schon der Spitzhacke zum Opfer gefallen sind. Der Grund war, wie zu vermuten ist, die verkehrsmäßige Anpassung der Neustadt. Heute steht auf dem Platz des bilddominierenden Fachwerkhauses mit Außentreppe kein Parkhaus, sondern eine Altenresidenz, die wahrscheinlich noch nötiger ist als ein Parkhaus – oder?“