Das „wandernde Café“ lädt ein

Wetzlar. Das Quartiersmanagement des Nachbarschaftszentrums Niedergirmes lädt ab Dienstag, 13. Juni, in den nächsten vier Wochen, jeweils dienstags, zu Kaffee, Kuchen und Gesprächen ein. Die Veranstaltungen finden an verschiedenen Orten statt und beginnen jeweils um 14.30 Uhr, sie werden im Freien stattfinden. Informationen zu den genauen Veranstaltungsorten erteilt Chantal Maier, Telefon 06441-9013-.603 oder per E-Mail an c.maier@diakonier-lahn-dill.de, die Teilnahme ist kostenfrei.