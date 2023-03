Das Wetzlarer Stadthaus verkrümelt sich Stück für Stück

Wetzlar. Das würde sich perfekt als Werbeslogan eignen – und wahr ist es auch noch: Am Wetzlarer Domplatz gibt es jeden Tag etwas Neues zu sehen. In der Tat zieht das Stadthaus am Dom, dessen Abbruch in vollen Zügen läuft, eine ganze Menge Schaulustiger an – eben, weil die Baustelle jeden Tag anders aussieht. Einmal schlafen, schon wieder fehlt eine Wand.