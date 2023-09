Deckensanierung in Naunheim beginnt später

Wetzlar. Die für ab Montag, 4. Oktober, angekündigte Deckensanierung der Wetzlarer Straße in Ortseingangsbereich von Naunheim wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben, wenn die Landesstraße 3285 wieder durchgängig befahrbar ist. Das teilt die Stadtverwaltung Wetzlar mit. Damit werde aktuell eine zusätzliche Verkehrsbelastung in der Straße „Am Brauhaus“ und im Ortskern vermieden. Der neue Baustellentermin für die Wetzlarer Straße nach Abschluss der Arbeiten an der L3285 werde rechtzeitig mitgeteilt, heißt es aus dem Rathaus.