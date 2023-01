Delegierte aus Kirchenkreis an Lahn und Dill bei Landessynode

WETZLAR/DÜSSELDORF. Wetzlar/Düsseldorf (bkl). Bildung sieht die rheinische Kirche als eine ihrer Kernaufgaben. Die Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland (EKiR) hat sich eingehend mit einem Aufgabenfeld beschäftigt, das Menschen in einer Situation zunehmender Konfessionslosigkeit und religiöser Pluralität Gesprächsangebote und Orientierung geben will. Mit Rita Broermann-Becker (Wetzlar), Michael Clemens (Werdorf), Pfarrerin Alexandra Hans (Wißmar) und Superintendent Hartmut Sitzler (Kröffelbach) nahmen an der fünftägigen Synode in Düsseldorf auch die Abgeordneten des Evangelischen Kirchenkreises an Lahn und Dill teil.