Den Gartenboden verbessern

Wetzlar. Die Evangelische Kirchengemeinde Wetzlar lädt für Samstag, 3. Juni, von 11 bis 13 Uhr zu einem Seminar „Gartenboden verstehen und besser machen mit Terra Preta in den Garten der Sinne an der Kreuzkirche, Stoppelberger Hohl 42 ein. Die Geologin Ricada Kandert gibt hilfreiche Tipps, um den Boden gesund und widerstandsfähig zu machen. Unter anderem wird Pflanzenkohle für die eigene Terra Preta hergestellt. Die Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldung bei Pfarrer Jörg Süß per E-Mail an joerg.suess.ekir.de.