„Denkanstöße“ für die Jugendarbeit

Wetzlar. Die Veranstaltungsreihe „Denkanstöße. Aktuelle Themen in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen“ der Volkshochschule Wetzlar, der DEXT-Fachstelle der Stadt Wetzlar sowie des Jugendbildungswerks geht in eine neue Runde. Die kostenlosen Praxisworkshops finden an drei Donnerstagen im Oktober und November statt und richten sich an Mitarbeitende und Ehrenamtliche aus Vereinen, Schulen und Institutionen, die mit Kindern und Jugendlichen zusammenarbeiten.