Deportation und Ermordung der letzten Wetzlarer Juden

Wetzlar. Interessierte haben am Sonntag, 12. November, die Möglichkeit Stadtführerin Andrea Neischwander durch Wetzlar zu begleiten und Wissenswertes über die letzten Wetzlarer Juden erfahren. In einem zweistündigen Rundgang durch die Wetzlarer Altstadt geht es zu den längst verwehten Spuren ihres Lebens, von denen einige inzwischen wieder durch sogenannte „Stolpersteine“ in Erinnerung gebracht werden. Die Führung beginnt um 14 Uhr an der Synagogengedenkstätte Wetzlar, in der Pfannenstielsgasse.