Der Blaue Planet - Musical über Krieg und Frieden

Wetzlar. Es herrscht Streit und Krieg auf der Welt. Die vier Elemente Feuer, Wasser, Erde und Luft sind sich sicher, jedes von Ihnen ist das wichtigste Element: „Ohne mich gäbe es kein Leben! Ohne mich wäre die Welt schon lange verloren! Wer sehen will erkennt, ich bin das wichtigste Element.“ Der Egoismus endet im bitterbösen Streit. Ein Chor der „friedlichen Kinder“, gesungen von allen Kindern, versucht, den Streit zu schlichten. Ob das gelingen kann? Das Musical endet mit einem wahren Ohrwurm und einem großen Finale. Die Aufführungen des Musicals finden am Samstag, 15. Juli, um 16 Uhr in der Bonifatiuskirche in Gießen und am Sonntag, 16. Juli, um 17 Uhr im Wetzlarer Dom statt. Es singen der Kinderchor „Bonissimo“ Gießen, der Kinderchor des Wetzlarer Doms und Hort Kinder aus der Kita „St. Vinzenz“ Gießen unter der gemeinsamen Leitung von Sebastian Seibert, Michael Gilles, Manuela Fey und Clarissa Eichhorn. Der Chor und die Solisten werden von einem Instrumentalensemble begleitet. Der Eintritt ist frei, um eine Spende für die Deckung der Kosten wird gebeten.