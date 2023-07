Der einfache Weg zur privaten Solaranlage

Wetzlar. Die Firma Energiekonzepte Deutschland hat es sich zur Aufgabe gemacht, nachhaltige Energielösungen zu entwickeln und somit die Vorteile durch Solarenergie zu liefern. In einem Vortrag am Donnerstag, 13. Juli, um 17 Uhr in der Werner-von-Siemens-Schule Wetzlar, Dammstraße 62, erfahren Interessenten Wichtiges über Solarmodule, Speicher und Wechselrichter sowie deren Einbau. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen online auf www.imv-wetzlar.de.