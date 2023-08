Der ewige Spielplatzbau zu Hermannstein

Betreten der Baustelle verboten: Der neue Kinderspielplatz am Rotenberg in Hermannstein bleibt für spielende Kinder geschlossen. Die Anlage ist nach wie vor nicht fertig.

„Eltern haften für Ihre Kinder“ steht am Zaun des neuen Spielplatzes in der Großaltenstädter Straße in Hermannstein. Denn der ist weiter eine Baustelle. Wie lange noch?